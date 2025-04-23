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Политика

СМИ: Лондон и Париж допустили потерю Украиной части захваченных территорий

2 минуты чтения 07:54

Власти Франции и Великобритании готовы рассмотреть сценарий урегулирования в Украине, в рамках которого Киев откажется от части захваченных Россией территорий в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом, по их словам, Лондон и Париж предпочли бы сделку, по которой Украина признала бы потерю территорий только де-факто. Ранее в британском МИДе изданию сообщили, что Великобритания разделяет стремление США добиться окончания войны в Украине и «тесно сотрудничает с союзниками, чтобы поддержать эти усилия».

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20 апреля Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что ждет заключения мирной сделки по Украине в течение недели. В свою очередь, американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что соглашение о полном прекращении огня может быть подписано в Лондоне уже в ближайшие дни. 

По данным WSJ, Вашингтон передал Киеву ряд предложений по прекращению боевых действий, включая признание Крыма частью России, отказ от намерения вступить в НАТО и передачу под контроль Соединенных Штатов территорий вокруг захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Газета пишет, что США ждут ответа от Украины 23 апреля на саммите в Лондоне, в котором будут участвовать представители Украины, США и европейских стран.

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22 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин во время апрельской встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом предложил заморозить конфликт в Украине по существующей линии фронта. Он якобы заявил, что Россия готова отказаться от претензий на те части Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей Украины, которые контролируются Киевом в обмен на признание Вашингтоном Крыма частью России.

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