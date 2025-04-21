Трамп ждет заключения сделки по Украине на этой неделе

Президент США Дональд Трамп ждет заключения мирной сделки по Украине на этой неделе. Об этом он сам написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — говорится в сообщении.

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Ранее американский таблоид The New York Post, ссылаясь на неназванного представителя администрации Трампа, написал, что США хотят согласовать решение о полном прекращении огня в Украине на этой неделе в Лондоне.

18 апреля представители Киева заявили, что достигли предварительного соглашения с США по добыче редкоземельных металлов. Ранее подписание этого соглашения было сорвано после публичной ссоры в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По словам американского президента, сделка будет подписана 24 апреля.

В свою очередь, Владимир Путин объявил о 30-часовом прекращении огня в Украине в связи с православной Пасхой — с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. В ответ Зеленский пообещал действовать «зеркально» и предложил на 30 дней отказаться от ударов дальнобойными беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры. Позже российское Минобороны обвинило украинских военных в нарушении пасхального перемирия.

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Тем не менее представители американского Госдепартамента 20 апреля выразили надежду на продление прекращения огня в Украине. Незадолго до этого глава ведомства Марко Рубио заявил, что, если мирное соглашение по Украине окажется недостижимым в самое ближайшее время, то США могут отказаться от дальнейших усилий по урегулированию и сосредоточиться на решении других проблем.

«Мы три года поддерживали Украину, потратили миллиарды долларов, но сейчас есть другие вещи, на которые мы должны обратить наше внимание», — сказал тогда он. Позже спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News фактически повторил это заявление Рубио, сказав, что США «устали от того, что происходит в Украине».