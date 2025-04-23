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Мир

Очередь на диагностику эндометриоза достигла девяти лет в Англии

2 минуты чтения 14:00

В Великобритании очередь на диагностику эндометриоза достигла девяти лет, увеличившись с 2020 года на 10 месяцев, пишет Financial Times (FT). 

Эндометриоз — это заболевание, при котором клетки похожие на слой, который находится в матке, разрастается за ее пределами. Этот процесс может сопровождаться сильной и хронической болью, усталостью, а также проблемами с фертильностью. 

FT отмечает, что эндометриозом страдает примерно одна из 10 женщин, многие из которых не знают о своем диагнозе. Газета также пишет, что на данный момент нет известного лечения от этого заболевания, но хирургическое вмешательство может облегчить симптомы.

В Великобритании эндометриозом страдают 1,5 миллиона женщин, которые вынуждены долго ждать помощи в государственных больницах или платить частным клиникам.

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Более 755 тысяч женщин в сейчас ждут своей очереди на прием к гинекологу Национальной службы здравоохранения Великобритании. В марте в комитете Палаты общин по вопросам женщин и равенства подчеркнули необходимость немедленных действий для сокращения очереди и достижения диагностики эндометриоза в среднем менее чем за два года.

Содиректор Оксфордского центра эндометриоза CaRe профессор Кристиан Беккер пояснил, что сложность постановки этого диагноза возникает из-за того, что заболевание не имеет биомаркеров, а симптомы могут сильно отличаться. Он подчеркнул, что без хирургического вмешательства невозможно точно диагностировать это заболевание.

Наиболее распространенной формой хирургического вмешательства при эндометриозе является лапароскопия — инвазивная процедура, при которой в желудке делают небольшие разрезы для осмотра таза и прижигания или удаления пораженных участков.

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