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Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 12:15

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа снизился до 43%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом, свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Трехдневное исследование, завершившееся в 2 апреля, показало, что рейтинг Трампа упал на два процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом, который проводили 21–23 марта, и на четыре пункта ниже 47%, которые были у Трампа вскоре после инаугурации 20 января.

Самый высокий рейтинг одобрения (49%) был зафиксирован во время первого срока Трампа, вскоре после его вступления в должность в январе 2017 года. А в декабре того же года его рейтинг упал до самой низкой точки в 33%. Сейчас, как пишет Reuters, общий рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем на протяжении большей части его первого срока. Например, у предшественника Трампа демократа Джо Байдена самый низкий рейтинг — 35% — был перед президентскими выборами в ноябре прошлого года.

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Основными причинами снижения поддержки Трампа стали недовольство его тарифной политикой, а также скандал вокруг утечки военной информации, связанной с ударом в Йемене, отмечает агентство. Так, около трети американцев, в основном из Республиканской партии Трампа, заявили, что они не согласны с утверждениями президента США  о том, что тарифы нанесут вред.

Кроме того, респонденты раскритиковали администрацию Трампа за использование мессенджера Signal для обсуждения военной операции в Йемене. 74% опрошенных назвали такой способ общения безответственным, в том числе 91% демократов и 55% республиканцев. Еще 70% согласились с утверждением, что Трамп должен взять на себя ответственность за этот вопрос.

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