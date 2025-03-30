СМИ узнали о законном способе для Трампа остаться на третий срок

По мнению некоторых американских юристов, конституция страны при определенной трактовке не препятствует президенту США Дональду Трампу возглавить страну в третий раз. Британская газета Daily Mail обсудила этот вопрос с профессором политологии Брюсом Пибоди, который в научной статье 1999 года для журнала Minnesota Law Review предупреждал о возможной лазейке в американском законодательстве.

Возможность избираться на пост президента США более двух раз ограничивает 22-я поправка к Конституции США. В ней сказано: «Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента более чем два раза, и ни одно лицо, если оно занимало должность Президента либо исполняло обязанности Президента в течение более двух лет, замещая лицо, избранное Президентом, не может быть избрано на должность Президента более одного раза».

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Пибоди в своей статье «Двукратный и будущий президент» указал, что запрет в этом законе касается лишь способа стать президентом США через выборы, не ограничивая другие способы. Например, президентом США может стать вице-президент в случае отставки, смерти или импичмента действующего президента.

Daily Mail приводит пример, что в Трамп мог бы стать вице-президентом в результате выборов 2028 года при президенте Джей Ди Вэнсе, который сейчас занимает пост вице-президента. При этом сценарии можно предположить, что Вэнс подаст в отставку сразу после инаугурации, чтобы президентом вновь стал Трамп.

По мнению Пибоди, Верховному суду будет «довольно сложно» отменить такие выборы, особенно с учетом того, что нынешний суд состоит в основном из консервативных судей, склонных к буквальному толкованию Конституции. Также ученый считает, что оппоненты не смогут обвинять команду Трампа в обмане избирателей, если кампания будет изначально проводиться под лозунгом «Голосуйте за Вэнса, получите Трампа».

После публикации The Daily Mail американский телеканал NBC News опубликовал комментарий Трампа о третьем сроке, в котором он заявил, что «не шутил» про третий срок и ему «нравится работать». «Многие хотят, чтобы я это сделал», — утверждает президент США. На вопрос NBC News, думает ли он избраться вице-президентом при Джей Ди Вэнсе и получить от него пост президента, Трамп ответил, что это только один из возможных методов. По его словам, есть другие способы остаться у власти, какие именно — Трамп пояснять не стал.

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В ноябре прошлого года после своего избрания Трамп пошутил о третьем сроке, выступая в Палате Представителей: «Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: «Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать»».

После инаугурации Трампа республиканец Энди Оглс предложил изменить 22-ю поправку к Конституции США, чтобы разрешить избираться президентом на третий срок, если между двумя предыдущими был перерыв. Он пояснил, что это помогло бы Трампу стать президентом в третий раз.

После этого Трамп вновь пошутил на тему очередного срока, назвав эту идею «величайшей честью», но отметил, что пока она существует лишь в «фейковых заголовках».

Обновлено в 21:00. Добавлен комментарий Дональда Трампа о третьем сроке.