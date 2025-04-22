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Криминал

Пять человек погибли в результате нападения боевиков на туристов в Индии

2 минуты чтения 16:40

По меньшей мере пять иностранных туристов стали жертвами вооруженного нападения боевиков в индийском штате Кашмир. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти.

По данным издания, еще несколько человек получили ранения после того, как вооруженные боевики открыли огонь по туристической группе. Полиция сообщила, что туристов доставили в больницу. Район оцеплен, ведутся поиски нападавших. 

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Информацию о нападении Reuters также подтвердили представители местной полиции. Агентство отмечает, что это крупнейший подобный инцидент за последний год.

Туристы подверглись нападению на юге Кашмира в городе Пахалгам в Гималаях, который часто называют «индийской Швейцарией». Как отмечается, это живописное место, преимущественно населенное мусульманами, ежегодно привлекает тысячи иностранных путешественников. 

Гималайский регион, о котором идет речь, разделен между Индией и Пакистаном. Сообщается, что нападения боевиков происходят там регулярно, начиная с 1989 года, когда там произошло антикитайское восстание. В то же время отмечается, что в последние годы туристы все реже становятся жертвами таких нападений.

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Последнее крупное происшествие такого рода случилось там в прошлом июне. Пытаясь спастись от боевиков автобус, перевозивший индуистских паломников, упал в глубокое ущелье. В результате девять человек погибли и еще 33 получили ранения.

Пока ни одна местная группировка не взяла на себя ответственность за нападение на туристов, добавляет Би-би-си. 

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