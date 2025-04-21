Женщину заподозрили в убийстве ребенка с помощью пасхального яйца

В Бразилии женщину арестовали по подозрению в убийстве семилетнего мальчика, который умер, отравившись пасхальным яйцом, пишет газета Independent.

По ее данным, Луис Фернандо почувствовал себя плохо после того, как съел шоколадное яйцо, являющееся традиционным пасхальным угощением для детей в католических странах. Ребенка госпитализировали и попытались реанимировать, однако спустя несколько часов мальчик умер.

Как сообщается, кроме Луиса Фернандо, симптомы отравления проявились у его матери и 13-летней сестры. У них начались проблемы с дыханием, а ее руки приобрели фиолетовый оттенок. Мать и дочь также были госпитализированы и остаются в больнице в тяжелом состоянии.

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По данным полиции, шоколадное угощение, которое, предположительно, было отравлено, семья получила курьерской доставкой. Вместе с яйцом была записка, в которой было написано «С любовью для Мириан Лира. Счастливой Пасхи».

Тетя погибшего мальчика Наиза Лира рассказала, что никто в семье не знал от кого доставили пасхальное яйцо. «Она [Мириам] только получила звонок. Женский голос спросил, получила ли она посылку», — сказала Наиза. По ее словам, Мириам ответила, что все получила и спросила, кто звонит, на что ей ответили «Вы узнаете, кто это».

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Полиция заподозрила в убийстве бывшую девушку нынешнего партнера матери погибшего ребенка. Мотивом преступления правоохранители считают ревность. Позже 35-летняя женщина, чье имя не называется, была задержана во время попытки покинуть город, где произошло отравление, на междугороднем автобусе.

При ней правоохранители нашли два парика, которые она, предположительно, использовала, чтобы замаскироваться во время покупки шоколада для отравления. В полиции добавили, что остатки шоколада вместе с образцами крови пострадавших отправлены на медицинский анализ, чтобы определить содержится ли в них какой-либо яд.