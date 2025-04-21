СМИ: США предложили взять Запорожскую АЭС под свой контроль

Представители США предложили объявить территории вокруг захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нейтральными и передать контроль над ними Вашингтону. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, американская администрация считает, что такое решение могло бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. При этом газета не уточняет о каких именно территориях речь, а также кто именно и в каком формате должен будет осуществлять управление ими и самой ЗАЭС.

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19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями. «Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — отметила она.

О намерении обсудить с Владимиром Путиным вопрос управления атомными электростанциями также заявлял сам Трамп. Сообщения о том, что вопрос о контроле над ЗАЭС поднимался во время переговоров с США, также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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Позже представители российского МИДа заявили, что исключают передачу контроля над ЗАЭС Украине или любой другой стране, отметив, что в мире до сих пор не было случаев совместного использования атомных электростанций. При этом в ведомстве подчеркнули, что все действующие сотрудники ЗАЭС являются российскими гражданами.

«Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?» — говорил по этому поводу генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В апреле 2024 года назначенное российскими властями руководство ЗАЭС сообщило, что на станции успешно заглушен последний энергоблок.