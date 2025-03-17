Трамп рассказал о планах обсудить с Путиным «земли и электростанции»

Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение огня в Украине. Об этом Трамп сообщил журналистам на борту самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон, пишет Reuters.

«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. […] Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

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Отвечая на вопрос о возможных уступках в переговорах о прекращении огня, Трамп заявил, что обсудит с Путиным территории в Украине и электростанции. «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — заявил американский президент.

Би-би-си пишет, что речь идет о захваченной Россией Запорожской АЭС. «Я думаю, что мы уже многое обсудили обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», – добавил Трамп.

Последний телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 12 февраля. Трамп позже сообщил в своей социальной сети Truth, что обсуждал с Путиным ситуацию в Украине, Ближнем Востоке, вопросы энергетики, искусственного интеллекта, доллара и другие темы.

В марте США предложили Украине и России 30-дневный режим прекращения огня. Владимир Путин поддержал идею, но выдвинул ряд условий, включая устранение «первопричин кризиса», а также поднял вопрос о контроле за соблюдением перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что принял предложение Штатов, чтобы за этот период подготовить ответы на ключевые вопросы долгосрочной безопасности и мира, а также представить план завершения войны. Он подчеркнул, что Киев готов к оперативной и конструктивной работе и не намерен выдвигать условия, затрудняющие процесс.

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16 марта глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью CBS заявил, что будущие мирные переговоры между Киевом и Москвой, возможно, пройдут не в формате прямых встреч с участием обеих сторон, а в рамках «челночной дипломатии».

Он отметил, что переговоры потребуют значительных усилий и уступок с обеих сторон. По его словам, мирный план США состоит из двух этапов: сначала необходимо добиться прекращения огня, а затем перейти к переговорам. Рубио подчеркнул, что урегулирование конфликта сложно обсуждать, пока продолжаются боевые действия, поэтому Вашингтон настаивает на прекращении огня.



