EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп рассказал о планах обсудить с Путиным «земли и электростанции»

10:07 17.03.2025

Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение огня в Украине. Об этом Трамп сообщил журналистам на борту самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон, пишет Reuters.

«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. […] Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

Я купила дом в Португалии и очень довольна
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
Общество15 минут чтения

Отвечая на вопрос о возможных уступках в переговорах о прекращении огня, Трамп заявил, что обсудит с Путиным территории в Украине и электростанции. «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — заявил американский президент. 

Би-би-си пишет, что речь идет о захваченной Россией Запорожской АЭС. «Я думаю, что мы уже многое обсудили обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», – добавил Трамп.

Последний телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 12 февраля. Трамп позже сообщил в своей социальной сети Truth, что обсуждал с Путиным ситуацию в Украине, Ближнем Востоке, вопросы энергетики, искусственного интеллекта, доллара и другие темы.

В марте США предложили Украине и России 30-дневный режим прекращения огня. Владимир Путин поддержал идею, но выдвинул ряд условий, включая устранение «первопричин кризиса», а также поднял вопрос о контроле за соблюдением перемирия. 

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что принял предложение Штатов, чтобы за этот период подготовить ответы на ключевые вопросы долгосрочной безопасности и мира, а также представить план завершения войны. Он подчеркнул, что Киев готов к оперативной и конструктивной работе и не намерен выдвигать условия, затрудняющие процесс.

«Я — большой извращенец»
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
Криминал13 минут чтения

16 марта глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью CBS заявил, что будущие мирные переговоры между Киевом и Москвой, возможно, пройдут не в формате прямых встреч с участием обеих сторон, а в рамках «челночной дипломатии».

Он отметил, что переговоры потребуют значительных усилий и уступок с обеих сторон. По его словам, мирный план США состоит из двух этапов: сначала необходимо добиться прекращения огня, а затем перейти к переговорам. Рубио подчеркнул, что урегулирование конфликта сложно обсуждать, пока продолжаются боевые действия, поэтому Вашингтон настаивает на прекращении огня.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
13 минут чтения
Месяц без трусов 
Общество
Месяц без трусов 
Я не выходила из палаты, взвешивала свою мочу, не могла есть без слез из-за боли и похудела на 15 килограммов. Все из-за пересадки костного мозга
22 минуты чтения
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Мир
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Сестре президента сделали сомнительную операцию. Это изменило жизнь влиятельнейшего рода США
8 минут чтения
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Мир
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ
9 минут чтения
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Общество
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева
9 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования