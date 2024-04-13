На захваченной Россией Запорожской АЭС заглушили последний энергоблок

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) в состояние «холодной остановки» переведена реакторная установка энергоблока №4. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале назначенного Россией руководства ЗАЭС.

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что энергоблок №4 был последним действующим на станции, теперь в состояние «холодной остановки» находятся все шесть блоков ЗАЭС.

Как поясняется в сообщении, «холодная остановка» — это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

7 апреля российское руководство ЗАЭС сообщило о том, что станция подверглась атаке беспилотников, один из которых упал на купол шестого энергоблока и взорвался.

«Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился», — говорилось в сообщении.

В нем также утверждалось, что станцию атаковали украинские дроны. Один из них упал в районе столовой, расположенной на территории ЗАЭС, и повредил грузовик с продуктами. Еще один прилет, как сообщалось, пришелся на грузовой порт.

Сообщение об ударе по станции тогда подтвердил также глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. При этом он сообщил только об одном беспилотнике, не уточнив его принадлежности к одной из сторон конфликта.

«ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня взорвался дрон. Такую детонацию наблюдали и мы. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность», — цитировал слова Гросси канал МАГАТЭ в соцсети X.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. В октябре того же года Владимир Путин подписал указ о передаче ее в собственность России. Украинских сотрудников, которые остаются на станции, заставляли подписывать документы о переводе на работу в российскую корпорацию.

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