12-летний ребенок подорвался на подаренной друзьями родителей мине

В Белгородской области двенадцатилетний мальчик получил тяжелые ранения после того, как взял мину, подаренную родителям друзьями-военнослужащими, сообщил в себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. На совещании правительства области губернатор попросил силовиков возбудить уголовное дело, проверив родителей ребенка и их знакомых.

Инцидент с ребенком произошел 20 апреля в селе Таврово к югу от окраины Белгорода. В гости к семье мальчика несколько месяцев назад приходили знакомые, тоже семья с ребенком, рассказал Гладков. По его словам, именно эти гости могли подарить мину-колокольчик, заверив, что она обезврежена.

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«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие. Но беда случилась: мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала», — сказал губернатор.

Ребенок попал в детскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, а также множественными осколочными ранениями плеча, живота и ноги.

Гладков заявил, что военная прокуратура должна «дать оценку» действиям того, кто принес в дом к ребенку суббоеприпас, так как, по его информации, «мину в дом принес военнослужащий».

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Мина-колокольчик по внешнему виду похожа на цоколь от лампочки, к которому прикреплена лента. Мина может взорваться, если задеть ленту или сам корпус.

Пять дней назад в селе Маломихайловка Белгородской области при взрыве мины-колокольчика погиб десятилетний мальчик, писал Гладков.

В конце марта в Курской области на подобной мине подорвался 51-летний мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, мужчина собирал металлолом, а суббоеприпас сдетонировал в кармане.