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Криминал

Отца сестер Хачатурян посмертно признали виновным в насилии над дочерьми

2 минуты чтения 12:34 | Обновлено: 13:03

Тройка судей Бутырского суда Москвы 21 апреля признала убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в сексуализированном насилии в отношении троих дочерей и в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью. Об этом пишет РБК.

Кроме того, коллегия посмертно признала Хачатуряна виновным в изготовлении и распространении порнографии — по данным обвинения, он отправлял эти материалы подруге своих дочерей.

Адвокат одной из сестер Алексей Паршин сообщил изданию, что уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого, однако, поскольку его вина установлена приговором, в реабилитации отказано. Комментируя решение суда,Паршин отметил, что признание Михаила Хачатуряна виновным стало еще одним весомым доказательством того, что девушки действовали в состоянии необходимой обороны. По его мнению, это должно повлиять на прекращение уголовного дела и преследования в отношении сестер.

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Признать Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения на прениях просила прокурор. Сестры Хачатурян, признанные потерпевшими по делу, поддержали ее позицию. Сторона защиты настаивает, что после того как в 2014 году Хачатурян выгнал из дома их мать, девушки в течение четырех лет подвергались систематическому насилию с его стороны.

«Наличие экспертиз, показаний незаинтересованных свидетелей, переписок девочек как между собой, так и с подругами, аудиозаписи, фото, видео и другие доказательства — все это не оставляет никаких (даже малейших) сомнений в виновности Михаила Хачатуряна», — заявил Паршин.

По данным «Коммерсанта», представитель отца сестер, напротив, назвал выступление прокурора в прениях «слабым» и «абстрактным» и выразил надежду, что суд посмертно оправдает его подзащитного.

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Сестер Хачатурян задержали в 2018 году после обнаружения тела их отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Следствие считает, что девушки нанесли ему множественные удары ножом и молотком. После задержания их арестовали, но позже отпустили под запрет определенных действий, включая общение между собой и комментарии СМИ. Адвокаты сестер заявляли, что их действия следует квалифицировать не как убийство группой лиц, а как самооборону. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении сестер, но дело было возвращено на доработку. 

Судебный процесс длился более двух лет в закрытом режиме. В 2020 году согласие на возбуждение дела против Михаила Хачатуряна дали его сестры, и в 2023 году дело поступило в суд. 



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