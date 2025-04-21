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Общество

Власти сообщили об укреплении рубля к доллару

2 минуты чтения 12:36

Средний курс доллара в этом году составит 94,3 рубля, следует из прогноза Министерства экономического развития, с которым ознакомились «Ведомости». В сентябре прошлого года власти ожидали, что американская валюта будет торговаться на уровне 96,5 рубля. 

Ранее утром 21 апреля РИА «Новости» сообщило, что внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей. Однако, по данным сайта Investing.com на 12:00 по московскому времени, курс доллара превышает 82 рубля. 

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В то же время в документе Минэка, подлинность которого «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе ведомства, курс рубля к доллару в среднесрочной перспективе изменился, как сообщается, незначительно. 

Так, в 2026 годы власти ожидают, что средний курс доллара составит 100,2 рубля, тогда как в прошлом прогнозе он был на уровне 100 рублей. В 2027 году, по прогнозу ведомства, средний курс доллара составит 103,5 рубля вместо 103,2 рубля. 

Представитель ведомства в разговоре с журналистом издания отметил, что несмотря на такой прогноз волатильность рубля все еще остается высокой. По его словам, курс рубля может значительно отклоняться от представленных показателей в обе стороны. 

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В середине апреля агентство Bloomberg сообщило, что российский рубль в этом году показывает лучшие показатели среди других участников валютного рынка. Тогда отмечалось, что рубль с начала года укрепился по отношению к доллару на 38 процентов. 

Позже стало известно, что Центробанк и Минфин разошлись во мнениях относительно того, необходимо ли обвалить курс рубля. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, правительство и ЦБ не смогли прийти к единому решению по поводу необходимости сохранения требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. 

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