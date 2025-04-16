Банк России поспорил с Минфином из-за необходимости обвалить рубль

Заместитель финансов России Алексей Моисеев заявил, что между правительством и Центробанком имеются разногласия по поводу необходимости сохранения требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров, сообщает РБК со ссылкой на слова чиновника. Он отметил, что спор уже «утрясают».

Механизм обязательной продажи валютной выручки на российском рынке для компаний экспортеров ввели в октябре 2023 года, чтобы стабилизировать курс рубля на отметке 100 рублей за один доллар. С тех пор в него неоднократно вносились изменения, а действие указа несколько раз продлевалось. Сейчас экспортеры обязаны зачислять на российские счета не менее 40 процентов от полученной валютной выручки и продавать 90 процентов от этой суммы на внутреннем рынке.

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Действие указа Владимира Путина, регулирующего этот режим, заканчивается 30 апреля. Правительство предлагает продлить его еще на год, в Центробанке же считают, что в данной мере больше нет необходимости. Механизм обязательной продажи выручки создавал стабильный спрос на рубль и обеспечивал предложение валюты на внутреннем рынке, что остановило падение курса рубля.

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В апреле 2025 года, как отмечал Bloomberg, из-за укрепления курса рубль стал лидером мирового валютного рынка, однако этот факт способен оказать негативное влияние на российскую экономику. Российское правительство, по мнению журналистов, тратит большие средства на военные нужды и социальные программы, получая доходы от экспорта энергоносителей. В такой ситуации им был бы выгоден более низкий курс рубля, однако меры воздействия на него у властей ограничены из-за экономических санкций и невозможности нарастить импорт в Россию.

Ранее аналитики РБК отмечали, что правительству страны выгоден именно «слабый рубль». Forbes замечал, что в стране действует также экспортная пошлина, размер которой привязан к текущему курсу рубля к доллару — чем он выше, тем больше денег получает российский бюджет. Это также снижает издержки для части экспортеров из-за уменьшения стоимости погрузки и доставки в долларовом эквиваленте. Существующий механизм обязательной продажи выручки эксперты называли «важной опорой» для курса рубля, без которой он может начать снижаться.