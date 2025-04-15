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Общество

Рубль назвали лидером валютного рынка

2 минуты чтения 17:50

Российский рубль демонстрирует лучшие показатели среди других участников валютного рынка в 2025 году, рост национальной валюты России опережает даже графики изменения стоимости ценных металлов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о торгах на внебиржевых рынках.

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 38 процентов, его ближайшие преследователи золото, шведская крона и серебро показали рост в 23, 14 и 12 процентов соответственно. В список лидеров валютного рынка также вошли швейцарский франк, чешская крона, японская иена, венгерский форинт, болгарский лев и хорватская куна.

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«В отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не сталкивается с давлением со стороны оттока капитала, вызванного отступлением глобальных инвесторов от более рискованных активов», — заявила опрошенная Bloomberg экономист Софья Донец. Она считает, что рост курса рубля связан также с действующим в России механизмом контроля за движением капиталов.

Журналисты отмечают, что укрепление национальной валюты России может негативно повлиять на состояние экономики страны. Российское правительство, которое тратит «огромные средства» на военные нужды и социальные программы, рискует столкнуться со снижением доходов от экспорта энергоносителей.

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Bloomberg также подчеркнул, что на рост рубля влияют и возобновившиеся контакты между Кремлем и Белым домом. Иностранные инвесторы, которые не боятся санкционных рисков, покупают рублевые активы в странах, сохраняющих хорошие отношения с Россией. Сказывается и влияние принудительной конвертации валютной выручки в рубли внутри страны, а также рефинансирование рублевых долгов за счет более дешевых кредитов в китайских юанях со стороны российских компаний — эти действия в комплексе также подталкивают рубль к росту.

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