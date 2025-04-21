Власти впервые назвали конкретного человека «участником движения ЛГБТ»

Министерство юстиции России впервые назвало конкретного человека активистом несуществующего «Международного общественного движения ЛГБТ». Это журналист Вадим Ваганов, его статус был указан в тексте отзыва ведомства в деле об оспаривании статуса «иностранного агента», сообщил «Первый отдел».

На текст отзыва Минюста обратил внимание представляющий интересы журналиста юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев. В отзыве говорится, что «Ваганов В.А. является активистом Международного общественного движения ЛГБТ (решением Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023 включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности».

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Адвокат назвал это сообщение госоргана первым подобным известным случаем в России.

Верховный суд признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России осенью 2023 года. В решении было записано, что суд «установил 281 физическое лицо, участвующее в деятельности движения», но ни одного имени названо не было, обратил внимание «Первый отдел».

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С марта 2024 года Минюст внес «движение» вместе с его «структурными подразделениями» в список экстремистских и запрещенных организаций.

Ваганов — автор медиапроекта «Парни плюс» и бывший участник организации «Молодежное Яблоко», член санкт-петербургского отделения одноименной партии. 22 ноября 2024 года Минюст внес Ваганова в реестр «иноагентов».