EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти впервые назвали конкретного человека «участником движения ЛГБТ»

2 минуты чтения 15:01

Министерство юстиции России впервые назвало конкретного человека активистом несуществующего «Международного общественного движения ЛГБТ». Это журналист Вадим Ваганов, его статус был указан в тексте отзыва ведомства в деле об оспаривании статуса «иностранного агента», сообщил «Первый отдел».

На текст отзыва Минюста обратил внимание представляющий интересы журналиста юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев. В отзыве говорится, что «Ваганов В.А. является активистом Международного общественного движения ЛГБТ (решением Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023 включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности».

Я заморозила яйцеклетки
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
Общество7 минут чтения

Адвокат назвал это сообщение госоргана первым подобным известным случаем в России.

Верховный суд признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России осенью 2023 года. В решении было записано, что суд «установил 281 физическое лицо, участвующее в деятельности движения», но ни одного имени названо не было, обратил внимание «Первый отдел».

«Легальная работа на территории России станет невозможной»
«Легальная работа на территории России станет невозможной»
Минюст выдумал «международное движение ЛГБТ» и потребовал признать его экстремистским. Вот к чему это может привести
Общество2 минуты чтения

С марта 2024 года Минюст внес «движение» вместе с его «структурными подразделениями» в список экстремистских и запрещенных организаций.

Ваганов — автор медиапроекта «Парни плюс» и бывший участник организации «Молодежное Яблоко», член санкт-петербургского отделения одноименной партии. 22 ноября 2024 года Минюст внес Ваганова в реестр «иноагентов».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я заморозила яйцеклетки
Общество
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
00:01
Сделать ему больно
Криминал
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
17:00 20 апреля
Смартфоны оказались полезными для мозга
Интернет и мемы
Смартфоны оказались полезными для мозга
Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы
00:01 20 апреля
Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»
Мир
Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»
Он называет его самым опасным местом для людей, но это совсем не так
17:00 19 апреля
Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее
Мир
Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее
Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь
00:01 19 апреля
Человек или ИИ?
Интернет и мемы
Человек или ИИ?
Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
16:26 18 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования