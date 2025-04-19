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Мир

Ученые увидели «непередаваемый» цвет

2 минуты чтения 00:46

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли увидела и описала цвет под названием «оло», который невозможно создать в естественных условиях. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Мы с самого начала предсказывали, что это будет выглядеть как беспрецедентный цветовой сигнал, но мы не знали, что мозг будет с ним делать. Это было потрясающе. Это невероятно насыщенно», — описал свои ощущения от «оло» инженер-электротехник Рен Нг.

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Мир15 минут чтения

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, сказано, что «оло» показался испытуемым близким к сине-зеленому, но при этом «беспрецедентной насыщенности». Этот цвет ученые получили, воздействуя только на один вид фоторецепторов на сетчатке глаза — M-колбочки.

Естественный свет, состоящий из волн различной длины, стимулирует колбочки трех видов: S, M и L. Длинноволновые колбочки (L) в основном воспринимают красную часть спектра, средневолновые (M) — зеленую, а коротковолновые (S) — синюю. При этом нет способа активировать исключительно M-колбочки при помощи обычного источника света.

Ученые разработали устройство, которое определяет положение M-колбочек на сетчатке, а потом с помощью лазера воздействует только на них. Это создало у испытуемых ощущение, что они наблюдают цвет, который «невозможно передать в статье или на мониторе», как сказал соавтор исследования Остин Рурда. «Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, — это его версия, но он абсолютно меркнет по сравнению с опытом оло», — добавил Рурда.

Цвет, который, по утверждению ученых, похож на olo. Изображение предоставлено авторами исследования изданию The Guardian.

Не принимавший участия в исследовании ученый из Лондонского городского университета Джон Барбур уточнил, что называть «оло» цветом некорректно, а работа имеет «ограниченную ценность». «Это более насыщенный зеленый, который может быть получен только субъектом с нормальным красно-зеленым хроматическим механизмом, когда единственный входной сигнал поступает от M-колбочек», — объяснил Барбур.

Название цвета «оло» (по-английски olo) происходит от двоичного числа 010, обозначающего, что из колбочек S, M и L при наблюдении этого цвета активируются только средневолновые M.

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