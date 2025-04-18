Посланник Трампа допустил получение Россией «некоторых» регионов Украины

Россия может получить «некоторые» украинские регионы, которые Москва называет своими, но не все. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стиф Уиткофф заявил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Он также отметил, что вопрос статуса четырех регионов является ключевым на переговорах о завершении войны в Украине. По его словам, Владимир Путин в ходе их встреч «был зациклен» на теме этих территорий. При этом, по мнению Уиткоффа, для Украины судьба этих регионов, возможно, будет не так важна, так как там преобладает русскоязычное население.

Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины. В 2022 году российские власти, контролируя лишь часть их территории, провели там так называемые референдумы, по итогам которых объявили все четыре региона субъектами Российской Федерации. Позже на этом основании Путин требовал вывода украинских войск с территории этих регионов. В то же время подавляющее большинство стран мира, включая США и Украину, не признали результаты проведенных «референдумов» и суверенитет России над этими регионами.

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«Ключевым» вопрос статуса этих четырех украинских областей Уиткофф называл еще в марте. «Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением», — сказал он.

По данным Reuters, 11 апреля после третьей встречи с Путиным Уиткофф доложил Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине станет поддержка стратегии, которая «которая предоставит России право собственности» на республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.

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Это заявление спецпосланника американского президента вызвало резкую критику, как в Украине, так и в самих Соединенных Штатах. Так, представители Киева призвали Вашингтон отстранить Уиткоффа от участия в переговорах по мирному урегулированию в Украине. В частности, президент Украины Владимир Зеленский обвинил его в распространении российской пропаганды.

При этом ранее сам Зеленский неоднократно заявлял, что Киев никогда не признает оккупированные регионы частью России, но допускал, что их можно будет вернуть не военным, а дипломатическим путем.