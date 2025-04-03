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Политика

Зеленский допустил возвращение оккупированных территорий дипломатическим путем

2 минуты чтения 21:46 3 апреля | Обновлено: 21:47 3 апреля

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но есть возможность найти компромисс и вернуть некоторые из них дипломатическим путем, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Заявление прозвучало на встрече с предпринимателями в Черниговской области, сообщает «Интерфакс-Украина».

Президент назвал одной из главных красных линий «непризнание любых оккупированных территорий русскими» и объявил, что в любом случае считает эту оккупацию временной.

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«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, — это будет единственный путь», — объяснил Зеленский.

Он сказал, что считает справедливым миром только такой мир, когда произойдет восстановление территориальной целостности Украины.

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В конце марта Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом назвал неизбежным обсуждение на мирных переговорах территориального вопроса и признал его «одним из чувствительных и сложных». «Для нас красной линией является признание временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», — заявил украинский президент.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп рассказал, что на переговорах с участием представителей России «прямо сейчас» обсуждается «раздел земли» Украины. Трамп рассчитывал «очень скоро добиться полного прекращения огня» и «заключить сделку».

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что война с Украиной не может быть закончена «по линии соприкосновения», и сослался на конституцию, в которой российскими считаются Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины.

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