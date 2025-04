Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии

Барабанщика музыкальной группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Риверсайд в американском штате Калифорния.

У следствия имеются доказательства, что Джо Сейдерс пытался снять на камеру несовершеннолетнего мальчика в туалете ресторана быстрого питания, а также подтверждение аналогичного эпизода, произошедшего через несколько дней. При обыске у него также нашли детскую порнографию. Сейдерсу предъявлены обвинения в хранении изображений сексуализированного насилия над детьми, а также в домогательстве по отношении к несовершеннолетнему.

Я продаю свои нюдсы Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы Общество 10 минут чтения

Журналисты сообщают, что Сейдерс находится в тюрьме, власти назначили сумму залога размером в один миллион долларов, суд по его делу ожидается 22 апреля. «Все участники группы абсолютно потрясены, напуганы и опустошены известием об обвинениях против Джо Сейдерса — и мы немедленно разорвали с ним все связи. Наши сердца со всеми, кого затронули его действия», — сообщается в официальном заявлении группы The New Pornographers.

Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет Он страдает из-за этого, и я разрешила ему встречаться с другими девушками. Я асексуальна и стараюсь принять это Общество 7 минут чтения

Ранее сообщалось, что рост случаев сексуализированного насилия над детьми может быть связан с упрощением доступа к порнографии. Доступность «обычного» порно может вести и к упрощению поиска жестоких и экстремальных роликов. По данным исследования, проведенного среди совершивших сексуализированное насилие против ребенка, более половины опрошенных отметили, что не искали такой контент с детьми целенаправленно. Первое столкновение с ним происходило случайно, однако затем преступники начинали самостоятельно искать его в интернете.

Также ученые утверждают, что этому могут способствовать и администрации порносайтов, которые не борются с трендом на сексуализацию подростков и нормализацию сексуализированного насилия. Они отметили, что каждое восьмое наименование на популярных порносайтах связано с насилием в адрес женщин, а видео с тегом «подросток» с большой доли вероятности будет также связано с насилием.