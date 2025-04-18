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Криминал

Барабанщика группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии

2 минуты чтения 21:05 18 апреля

Барабанщика музыкальной группы The New Pornographers арестовали за хранение детской порнографии, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Риверсайд в американском штате Калифорния.

У следствия имеются доказательства, что Джо Сейдерс пытался снять на камеру несовершеннолетнего мальчика в туалете ресторана быстрого питания, а также подтверждение аналогичного эпизода, произошедшего через несколько дней. При обыске у него также нашли детскую порнографию. Сейдерсу предъявлены обвинения в хранении изображений сексуализированного насилия над детьми, а также в домогательстве по отношении к несовершеннолетнему.

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Журналисты сообщают, что Сейдерс находится в тюрьме, власти назначили сумму залога размером в один миллион долларов, суд по его делу ожидается 22 апреля. «Все участники группы абсолютно потрясены, напуганы и опустошены известием об обвинениях против Джо Сейдерса — и мы немедленно разорвали с ним все связи. Наши сердца со всеми, кого затронули его действия», — сообщается в официальном заявлении группы The New Pornographers.

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Ранее сообщалось, что рост случаев сексуализированного насилия над детьми может быть связан с упрощением доступа к порнографии. Доступность «обычного» порно может вести и к упрощению поиска жестоких и экстремальных роликов. По данным исследования, проведенного среди совершивших сексуализированное насилие против ребенка, более половины опрошенных отметили, что не искали такой контент с детьми целенаправленно. Первое столкновение с ним происходило случайно, однако затем преступники начинали самостоятельно искать его в интернете.

Также ученые утверждают, что этому могут способствовать и администрации порносайтов, которые не борются с трендом на сексуализацию подростков и нормализацию сексуализированного насилия. Они отметили, что каждое восьмое наименование на популярных порносайтах связано с насилием в адрес женщин, а видео с тегом «подросток» с большой доли вероятности будет также связано с насилием.

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