Рост случаев сексуализированного насилия над детьми связали с распространением порно

Упрощение доступа к порнографическим материалам может быть связано с продолжающимся ростом случаев сексуализированного насилия, сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследований и мнения представителей британской полиции, благотворительных организаций, а также адвокатов.

Журналисты утверждают, что привычка к порно может вести к регулярному просмотру и распространению незаконного контента с участием несовершеннолетних, которые подверглись насилию. В публикации отмечается, что в Великобритании лишь 20 процентов людей, взаимодействие которых с незаконным контентом доказали в суде, были приговорены к заключению в тюрьме. Более 800 тысяч представляющих опасность для детей преступников находятся на свободе.

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Легкий и бесплатный доступ к «обычным» роликам и фото, как отмечает The Guardian, привел и к упрощению поиска жестокого и экстремального порно. Эксперт по работе с людьми, совершившими акт сексуализированного насилия против детей, Майкл Шит в разговоре с журналистами отметил, что часть ответственности лежит и на администрации порносайтов.

«Загляните на популярный порносайт, и вы сразу увидите заголовки вроде «Тетя лишает мальчиков девственности» или «Отчим и падчерица». Когда я начал работать 30 лет назад, это было действительно возмутительно, извращенно и неправильно», — отметил Шит. Он уверен, что распространение такого контента становится одним из факторов интереса к незаконным видео и фото.

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По данным исследования, проведенного среди совершивших сексуализированное насилие против ребенка, более половины опрошенных отметили, что не искали такой контент с детьми целенаправленно. Первое столкновение с ним происходило случайно, однако затем преступники начинали самостоятельно искать его в интернете.

Профессор Даремского университета Фиона Вера-Грей вместе с коллегами по научной работе отмечает, что каждое восьмое наименование на популярных порносайтах связано с сексуализированным насилием в адрес девочек и женщин. Журналисты отмечают, что это же исследование показало, что видео с тегом «подросток» с большей долей вероятности будет связано с насилием.

Также журналисты отметили, что в научной среде ведутся споры о том, вызывает ли порнография привыкание. В настоящий момент зависимость от порно, как сообщает The Guardian, не признается болезнью и считается компульсивным расстройством сексуального поведения.