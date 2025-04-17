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Общество

IKEA зарегистрировала товарный знак в России

2 минуты чтения 21:19

Нидерландская торговая сеть шведского происхождения IKEA, ушедшая из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, зарегистрировала свой товарный знак в России до 2033 года. Об этом сказано в информационном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно опубликованному документу, торговая сеть подала заявку на регистрацию в июле 2023 года, а сегодня товарный знак IKEA был зарегистрирован. В качестве адреса правообладателя указан адрес магазина в нидерландском городе Делфт.

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В феврале прошлого года компания объяснила РБК причину продления регистрации товарного знака. «Как у владельца прав интеллектуальной собственности на концепцию IKEA, включая товарные знаки IKEA, у нас есть товарные знаки IKEA, зарегистрированные по всему миру, в том числе в России», — заявили изданию в компании Inter IKEA Systems B.V., контролирующей интеллектуальную собственность сети.

В марте издание The Bell на фоне слухов о возвращении западных брендов в Россию направило вопросы об этом в 60 крупных иностранных компаний, которые ушли из страны после начала войны в Украине. Нидерландский холдинг Ingka, которому принадлежит IKEA, ответил журналистам: «Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть ИКЕА многим людям в России. Однако сегодня для этого нет предпосылок».

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IKEA объявила об уходе из России летом 2022 года, 5 июля компания провела последнюю онлайн-распродажу. Позднее пресс-служба «Яндекс.Маркета» заявила, что выкупила более 20 миллионов товаров, оставшихся после закрытия торговой сети.

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