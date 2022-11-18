«Яндекс.Маркет» выкупил все оставшиеся в России товары IKEA

«Яндекс.Маркет» выкупил все товары IKEA, оставшиеся в России после ухода компании из страны. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что речь идет о более чем 20 миллионах товаров во всех категориях.

«Яндекс.Маркет» намерен выпустить эти товары в продажу до конца года. В компании подтвердили сообщения о сделке и заявили, что она «поможет "Яндекс.Маркету" усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home». «Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс», — сказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

IKEA объявила об уходе из России в начале лета вскоре после начала российского военного вторжения в Украину. 5 июля магазин запустил финальную онлайн-распродажу.

В октябре стало известно, что компания уволила 10 тысяч своих российских сотрудников. Всего в розничной сети IKEA в России работали около 12 тысяч человек.

Также компания продала все четыре своих фабрики в стране. До войны на российский рынок приходилось около четырех-пяти процентов продаж компании.

Источник: «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.