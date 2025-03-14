Западные компании высказались о возможности вернуться в Россию

Издание The Bell узнало мнения 21 зарубежной компании по поводу возобновления бизнеса в России после остановки работы из-за полномасштабного вторжения в Украину. Слухи о том, что западные фирмы вернутся в Россию, начали распространять провластные СМИ и телеграм-каналы, когда Дональд Трамп стал президентом США и начал мирные переговоры.

The Bell обратился в 60 зарубежных компаний, которые, по данным Киевской школы экономики, были крупнейшими по выручке среди ушедших из России после начала войны. Большинство компаний на запрос не ответили, в том числе Apple, Microsoft, Inditex (владелец Zara и Massimo Dutti), Uniqlo, Starbucks, Ford, Visa и Mastercard.

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Издание получило ответы от 21 крупного бренда, сотрудничавшего с Россией до 2022 года, ни один из них не сообщил о планах вернуться в Россию в ближайшее время.

Девять компаний ответили, что пока не планируют возвращаться. Например, Ingka сообщила, что «надеется в будущем вернуть IKEA многим людям в России», Nissan — что необходимо «широкое изменение политической обстановки». Похожим образом ответили финский производитель шин Nokian Tyres, латвийский дистрибьютор электроники ELKO Group, мультинациональный телекоммуникационный холдинг VEON, немецкая химико-промышленная компания Henkel, французский ритейлер спортивных товаров Decathlon и немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea.

Восемь зарубежных фирм в своих ответах отказались от комментариев. Так поступили в польском ресторанном холдинге AmRest, итальянской нефтяной компании Enel, немецком IT-производителе SAP, датской пивоваренной корпорации Carlsberg, австралийском производителе упаковки Amcor, шведско-швейцарском производителе упаковки Tetra Pack, шведском производителе грузовых автомобилей Scania и немецкой сети магазинов строительных материалов OBI.

Компания Adidas не ответила на запрос напрямую, а только заявила, что ее товары в России реализуют независимые поставщики, которые могут продавать подделки. Еще в двух компаниях — производителе лифтов Otis и нефтесервисной компании Baker Hughes — сообщили, что готовы рассматривать возвращение, если для них в России изменятся условия. В Bosch рассказали, что ведут переговоры с «Газпром бытовые системы», которой Владимир Путин передал два национализированных завода, принадлежавших Bosch. Тему переговоров в компании не уточнили.

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На слухи о возвращении иностранных брендов ранее обращала внимание газета Financial Times. Однако источники издания, близкие к Zara, Uniqlo, Coca-Cola, Visa и Mastercard, сообщили, что планов по немедленному возобновлению работы у них нет.

По данным Financial Times, после переговоров России и США в Саудовской Аравии в конце февраля российский чиновник позвонил в одну из крупнейших американских транснациональных корпораций и предложил обсудить возвращение в Россию. Название компании и имя чиновника издание не привело.

Также издание отметило, что полностью от возвращения в Россию отказалась меньшая часть ушедших компаний. В основном фирмы оставили за собой право выкупить свои доли обратно в случае возобновления бизнеса.