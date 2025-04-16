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Общество

У России заканчиваются деньги на ежегодную замену бордюров

2 минуты чтения 21:40

Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал власти российских регионов, которые неэффективно тратят бюджетные средства на ремонт инфраструктуры, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова чиновника.

Силуанов считает, что в регионах неэффективно работают дорожные службы, производительность труда которых остается низкой. «До сих пор траншею копают пять человек лопатами. У нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры», — сказал министр и добавил, что именно на это надо обращать внимание в условиях «финансовых ограничений».

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Также чиновник призвал «навести порядок» в инфраструктурной и коммунальной сферах. Он отметил, что не поддерживает расширение финансирования федеральных программ развития, которое предлагают регионы. Силуанов против включения в них новых категорий и призывает усилить контроль за расходованием средств в уже принятых. Глава Минфина также рассказал, что правительство помогает регионам, но призывает их использовать региональные бюджеты для реализации программ, которые субъекты считают необходимыми.

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Ранее министр дал совет россиянам, которые переживают из-за возможных повышений ключевой ставки. Он посоветовал думать о хорошем, потому что из-за переживаний негативный прогноз может сбыться. «Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — сказал Силуанов. Он отметил, что высокая ставка лучше высокой инфляции, поэтому государство борется в первую очередь с повышением цен.

В середине марта Росстат заявил о росте цен в феврале этого года свыше 10%. По сравнению с февралем 2024 фрукты и овощи подорожали на 16%, на хлеб — на 14,7%, морепродукты — на 18,08%, сливочное масло — на 34,83%, алкоголь — на 11,67%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали бензин, медикаменты и строительные материалы.

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