У России заканчиваются деньги на ежегодную замену бордюров

Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал власти российских регионов, которые неэффективно тратят бюджетные средства на ремонт инфраструктуры, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова чиновника.

Силуанов считает, что в регионах неэффективно работают дорожные службы, производительность труда которых остается низкой. «До сих пор траншею копают пять человек лопатами. У нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры», — сказал министр и добавил, что именно на это надо обращать внимание в условиях «финансовых ограничений».

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Также чиновник призвал «навести порядок» в инфраструктурной и коммунальной сферах. Он отметил, что не поддерживает расширение финансирования федеральных программ развития, которое предлагают регионы. Силуанов против включения в них новых категорий и призывает усилить контроль за расходованием средств в уже принятых. Глава Минфина также рассказал, что правительство помогает регионам, но призывает их использовать региональные бюджеты для реализации программ, которые субъекты считают необходимыми.

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Ранее министр дал совет россиянам, которые переживают из-за возможных повышений ключевой ставки. Он посоветовал думать о хорошем, потому что из-за переживаний негативный прогноз может сбыться. «Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — сказал Силуанов. Он отметил, что высокая ставка лучше высокой инфляции, поэтому государство борется в первую очередь с повышением цен.

В середине марта Росстат заявил о росте цен в феврале этого года свыше 10%. По сравнению с февралем 2024 фрукты и овощи подорожали на 16%, на хлеб — на 14,7%, морепродукты — на 18,08%, сливочное масло — на 34,83%, алкоголь — на 11,67%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали бензин, медикаменты и строительные материалы.