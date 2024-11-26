Минфин призвал россиян думать о хорошем ради улучшения ситуации в экономике

Министр финансов России Антон Силуанов призвал россиян не ждать повышения ключевой ставки, так как это может сбыться.

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — передает слова Силуанова корреспондент РБК.

По словам министра, высокая ставка лучше высокой инфляции, так как последняя «бьет в первую очередь по людям с небольшими доходами», а также по компаниям, чьи текущие расходы привязаны к инфляции. «Это зарплаты, сырье, материалы. Все это растет, как правило, быстрее инфляции. Поэтому надо сегодня действительно решить вопрос с инфляцией», — уверен Силуанов.

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В конце октября Банка России повысил ключевую ставку до исторического максимума в 21%. Кроме того, регулятор допустил, что ставка будет расти и дальше. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по этому вопросу запланировано на 20 декабря.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее говорила, что у повышения ключевой ставки нет предела. Она также заявляла, что ее можно повышать бесконечно ради борьбы с инфляцией. В ЦБ уверены, что такой подход позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в 2025 и 4% в 2026 году. При этом там подчеркивают, что начнут снижать ставку уже в следующем году, но только при условии, что не будет «никаких шоков».