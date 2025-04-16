СМИ узнали о сокращении в разы требований США к Украине

Власти США оценивают долг Украины за поставки вооружений и остальную помощь с начала войны в 100 миллиардов долларов вместо 300 миллиардов, как было ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Добиваться снижения требований втрое представителям Украины было сложно, рассказали собеседники агентства.

Уступки удалось добиться после переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе, и новая сумма ближе к собственной оценке Украины в 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Об уступках по другим пунктам соглашения о совместной добыче полезных ископаемых источникам агентства неизвестно.

Администрация президента Дональда Трампа продолжает настаивать на заключении Украиной сделки о распределении прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в том числе от добычи полезных ископаемых и работы морских портов. Команда Трампа рассматривает это как компенсацию за помощь, оказанную стране при предыдущем президенте Джо Байдене, начиная с февраля 2022 года.

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Соглашение предоставило бы США право первого требования прибыли через контролируемый страной специальный инвестиционный фонд. Администрация Владимира Зеленского пытается добиться лучших условий, пишет Bloomberg. Украинский президент в конце марта заявлял, что не признает оказанную США помощь долгом.

В Минфине США переговоры назвали «весьма продуктивными». Министр финансов Скотт Бессент заявил Bloomberg, что соглашение «может быть подписано уже на этой неделе».

США по-прежнему рассматривают сделку как возможность окупить затраты на войну в Украине за счет прибыли от фонда, однако ее размер в последнем проекте соглашения все еще не указан, сказал другой источник Bloomberg.

По его словам, администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает инвестиции США в совместный фонд. Вместо этого американские представители продолжают настаивать, что уже понесенные расходы следует рассматривать как вклад США.

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Украинские переговорщики изо всех сил пытаются отговорить своих американских коллег от такого подхода, «лежащего в основе нескольких самых драконовских требований Вашингтона», пишет Bloomberg.

Любые преференции для США также могут противоречить правилам единого рынка Евросоюза, куда стремиться вступить Украина. Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе назвал цель своей страны в отношении вступления в ЕС «красной линией № 1» для соглашения с США.

На этой неделе переговоры должны продолжиться в онлайн-формате, на них пойдет речь о конкретных проектах, которые могут быть начаты в рамках сделки, пишет Bloomberg.

Согласно проекту соглашения, который в конце марта был опубликован депутатом Верховной Рады Ярославом Железняком, американская сторона требует бессрочного договора об управлении совместным фондом «без гарантий безопасности».