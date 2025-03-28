Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать долгом оказанную ранее США военную помощь. На брифинге для журналистов он сказал, что США смогут ставить условия, если предложат новые «пакеты поддержки», передает корреспондент информационного агентства УНИАН.

На брифинге украинский президент рассказал, что с США будет заключено рамочное соглашение, где стороны пропишут «главные компромиссные аспекты». Это то, на что готова согласится Украина, пишет УНИАН. Если в соглашении появятся «какие-то рисковые вещи» для страны, то Зеленский пообещал «коммуницировать без каких-либо секретов с обществом».

«Мы не будем принимать долги — это для меня абсолютно понятные вещи, я их не вижу. По крайней мере, мы говорим о прошлом. Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки, наверное, могут ставить те или иные условия», — добавил Зеленский.

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Украинский президент заявил, что еще не видел предложенный американской стороной проект соглашения о разделе прибыли от добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Его сейчас анализируют юристы «относительно наличия законодательных угроз».

«Я еще не читал, а все депутаты уже знают, что будет в соглашении», — посетовал Зеленский.

Он имел в виду публикацию депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, который у себя в фейсбуке рассказал о проекте сделки, предложенном США Украине 23 марта. По словам депутата, американская сторона потребовала бессрочного соглашения о получении доходов с добычи полезных ископаемых «без гарантий безопасности».

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Из публикации Железняка следовало, что сделка подразумевает создание украинско-американского фонда, в правлении которого право вето будет у представителей США. Этот фонд сможет управлять доходами от добычи полезных ископаемых, а все изменения в соглашение могут вноситься только с согласия американской стороны, сказал депутат.

Вскоре после публикации Железняка Зеленский заявил, что об окончательной версии соглашения «пока очень рано говорить», а Украина старается не подавать «сигналов, которые побудят США останавливать помощь или обмен разведданными».