Зеленский рассказал о постоянно меняющихся условиях сделки с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США «постоянно меняют» условия сделки о полезных ископаемых. Быстро согласовать условия не удалось, передал его слова «Интерфакс-Украина». Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что США предложили проект бессрочного соглашения о получении доходов с добычи не только редкоземельных металлов, но также нефти и газа «без гарантий безопасности».

Зеленский рассказал журналистам, что собирается ехать в США только когда условия сделки будут согласованы, когда «будет конечная версия от США того или иного договора». По его словам, представители Украины и США все еще работают над соглашением, поскольку «Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения».

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Кроме того, соглашение должно быть ратифицировано парламентом. «Сначала юристы работали над одним соглашением, потом над вторым, в конце концов договорились о рамочном соглашении», — сказал Зеленский. По его словам, об окончательной версии «пока очень рано говорить», но Украина старается не подавать «сигналов, которые побудят США останавливать помощь или обмен разведданными».

Депутат Железняк за несколько часов до выступления Зеленского написал у себя в фейсбуке, что чиновники поделились с ним 58-страничным текстом предложенного американцами проекта соглашения, датированным 23 марта. По словам депутата, в документе «речь уже идет обо всех ископаемых», и «новых, и существующих, по всей территории Украины».

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Сделка подразумевает создание фонда, в правление которого войдут пять человек, два от Украины и три от США с правом вето, заявил Железняк. Изменения в соглашение могут быть внесены только с согласия американской стороны, но «даже намека» на гарантии безопасности для Украины со стороны США в документе нет, сказал депутат.

«По сути, это предложение соглашения о колониальной зависимости или, де-факто, о репарациях от жертвы агрессии. Причем под принуждением и шантажом. Потому что иначе не дадим оружие, разведданные и вас захватит агрессор», — написал депутат.

З5-летний Железняк представляет в Раде партию «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Станислава Вакарчука.