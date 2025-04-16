Пешеходные переходы в Калифорнии заговорили голосами Маска и Цукерберга

Устройства оповещения на пешеходных переходах в Калифорнии начали разговаривать голосами Илона Маска и Марка Цукерберга. Би-би-си сообщила, что неизвестные взломали систему и вместо слов «иди», «стой», «жди» громкоговорители светофоров стали просить купить кибертрак Tesla или рассказывать об искусственном интеллекте.

Первые взломанные устройства были замечены в выходные в Пало-Альто, где находится штаб-квартира Tesla, а также в Редвуд-Сити и Менло-Парке, где располагается кампус компании Meta.

«Знаете, говорят, что счастье не купишь за деньги… Думаю, это правда. Видит бог, я пытался», — говорит голос Маска на видео, которое было опубликовано в социальных сетях 14 апреля. В другом варианте сообщения голос миллиардера предлагает пешеходам купить Cybertruck, если те «согласны быть его друзьями».

Elon Musk crosswalk recording in Palo Alto pic.twitter.com/ttEX2l4st3 — Eldovyn Foster (@eldovynfoster) April 13, 2025

Сообщение от фальшивого Цукерберга начинается с того, что он представляет себя, а затем обсуждает внедрение искусственного интеллекта «во все аспекты вашего сознательного опыта». Фальшивый владелец Meta также говорил, что «настоящие зовут меня Цук».

Представитель Калифорнийского департамента транспорта Педро Кинтана сообщил Би-би-си, что пострадали около десяти пешеходных переходов в районах Менло-Парк и Пало-Альто. Сейчас все светофоры работают просто по таймеру, а запускавшие фейковые сообщения кнопки деактивированы, сказал чиновник.

Власти Пало-Альто заявили Би-би-си, что были взломаны по меньшей мере 12 переходов в центре города. Пресс-секретарь мэрии Меган Хорриган-Тейлор сказала, что первые сообщения о проблеме появились в субботу, а ее коллеги полагают, что взлом мог произойти в пятницу. Городские власти отключили голосовые оповещения до окончания ремонтных работ, сказала пресс-секретарь мэрии.