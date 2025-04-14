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Политика

Трамп потребовал лишить СМИ лицензии после публикации интервью Зеленского

2 минуты чтения 15:28

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CBS и владеющую им компанию Paramount в распространении фейков и мошенничестве, он подает на них в суд, а также требует наложить «максимальные штрафы» и лишить лицензии. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Причиной для обращения в суд Трамп назвал выпуск двух сюжетов шоу «60 минут», посвященных Украине и Гренландии. Президент США считает, что его фамилия употребляется в «уничижительном и клеветническом ключе», а канал CBS якобы занимался «мошенничеством» при освещении президентской кампании 2024 года в США и поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Посвященный Украине выпуск построен вокруг интервью президента страны Владимира Зеленского и его реакции на ракетную атаку российской армии на город Кривой Рог, которая произошла 4 апреля.

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В интервью CBS Зеленский назвал Трампа «сильным президентом сильной страны» и призвал его не занимать нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. Президент Украины также отметил, что уважает позицию своего американского коллеги, но попросил его посетить страну и посмотреть на разрушения перед принятием дальнейших решений. «Приезжайте, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин», — сказал Зеленский.

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Сюжет, посвященный Гренландии, журналисты CBS выстроили вокруг планов Трампа по присоединению острова к США. Они заявили, что президент страны «высмеивает» Данию, а приглашенный эксперт раскритиковал Трампа и сказал, что заявленную им цель по обеспечению безопасности в Арктике можно было достичь, открыв еще одну военную базу США на территории Гренландии. Также журналисты взяли интервью у гренландского политика Аккалука Люнге, который назвал высказывания Трампа «расстроившими многих в Арктике» и заявил об объединении коренных народов территории под девизом: «Мы не продаемся».

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