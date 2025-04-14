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Мир

Власти Индии уличили в проведении тестов по определению пола эмбриона и абортировании девочек

2 минуты чтения 16:48 | Обновлено: 16:49

Представители оппозиции обвинили правящую Индийскую народную партию штата Харьяна в женском фетоциде, то есть кампании по абортированию плодов женского пола при сроке беременности более 22 недель, а также в других преступлениях против женщин и детей. Об этом пишет The Times of India. 

На брифинге для СМИ местный депутат Судха Бхардвадж заявила о случаях, когда чиновники системы здравоохранения оказывались замешаны в проведении тестов по определению пола будущих детей и абортировании при обнаружении девочек. Депутат обвинила правящую партию в системном фетоциде, подчеркнув, что преследование отдельных чиновников — это лишь попытка властей снять с себя ответственность. 

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«Именно Индийская народная партия запустила такую кампанию, и это место (штат Харьяна) стало самым небезопасным для женщин и девочек. Что касается соотношения полов, пусть правительство представит на сайте «белую книгу» о влиянии рейдов, проведенных за последние 11 лет», — сказала Бхардвадж. По предварительным данным органов здравоохранения Харьяны, в прошлом году на 1000 мальчиков в штате рождалось только 910 девочек.

Говоря о Харьяне, Бхардвадж также подняла вопрос о массовых увольнениях женщин, которые ранее были трудоустроены по действующей в стране программе повышения прозрачности и эффективности найма. 

«Для женщины потеря работы означает самую большую неуверенность в завтрашнем дне, поскольку она выходит на работу только по принуждению. У меня есть примеры, когда женщин освобождали от работы, когда те находились в декретном отпуске. Такие шаги могут поставить под угрозу их матримониальные перспективы», — подчеркнула Бхардвадж. Она также призвала власти немедленно принять меры для обеспечения занятости женщин.

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