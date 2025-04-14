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Политика

Взятые в плен Украиной граждане Китая рассказали о нежелании оказаться в зоне боевых действий

2 минуты чтения 20:59

Два гражданина Китая, попавшие в плен к ВСУ, рассказали, что не планировали находиться в зоне боевых действий российско-украинского конфликта, об этом они заявили в ходе организованной властями Украины пресс-конференции, сообщает «Украинская правда».

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Военнопленные находятся в уязвимом и зависимом положении перед представителями страны, против которой они ранее воевали, поэтому нельзя быть уверенными в искренности их ответов в подобной ситуации.

Один из жителей КНР рассказал, что приехал в Россию из-за потери работы в Китае во время эпидемии коронавируса, с российским рекрутером он договорился о работе в качестве реабилитолога для раненных военных. А затем, по его словам, «попал в армию и у него не было выбора». Он оказался в плену уже через три дня после прибытия на фронт.

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Его соотечественник рассказал, что в Россию он изначально поехал с целью попутешествовать, а затем решил «заработать немного денег». Он отметил, что ему предложили работу в сфере строительства, а затем «началось другое, и здесь уже вы ничего не можете сделать». По словам гражданина КНР, он около месяца перемещался «от блиндажа к блиндажу» перед тем, как попал в плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе подразделений российской армии. Он утверждает, что у украинской стороны есть их документы и банковские карты.

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Украинские СМИ сообщали, что один из воевавших на стороне России китайцев заплатил посреднику взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы попасть на войну и получить гражданство России. Украинские чиновники также рассказали, что в оккупированной части Луганской области проходила подготовку целая группа, сформированная из граждан КНР. Ее учили базовым навыкам на русском языке «с применением жестов и мобильного переводчика».

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