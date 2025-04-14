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Общество

Граффити про Пашу Техника закрасили на стене Виктора Цоя

2 минуты чтения 15:19 | Обновлено: 15:20

В Москве около 30 художников закрасили граффити в честь рэпера Паши Техника, которые появились на стене Виктора Цоя на Арбате в прошедшие выходные. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что художники привели стену в исходное состояние.

Отмечается, что художники пришли к стене самостоятельно, возмутившись надругательством над памятью Цоя и его стеной. «Это культовое место, на котором каждый год на важные даты — его день рождения и дату смерти — всегда собирались люди и пели песни, — рассказала «Осторожно, новости» одна из участниц акции Екатерина.

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О том, что на стене Цоя появились граффити о Паше Технике, ранее писали российские СМИ. Так, портрет Цоя оказался закрашенным надписью «Техник». В разговоре с РЕН ТВ очевидцы назвали появление граффити «неправильным и неуважительным», а также задались вопросом «Неужели не хватило места на Арбате для Техника?»

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Перед этим его ввели в искусственную кому, после чего рэпер пережил клиническую смерть. Причиной смерти Техника врачи назвали легочную инфекцию. После госпитализации у исполнителя обнаружили в крови наркотики. Позже у него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Кроме того, сообщалось о 100% поражении легких.

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Во время церемонии прощания с Техником в Москве, на которую пришло несколько тысяч человек, силовики задержали пятерых участников. Одну из задержанных, Евгению Истомину, приговорили к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. СМИ писали, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения и кидалась на полицейских, а также попыталась убежать. 

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