Решения Трампа упростили экспорт российской нефти

Падение цены на ключевой сорт российской нефти Urals ниже 60 долларов за баррель позволяет перевозить нефть из России на танкерах, принадлежащих западным компаниям и застрахованным ими, отметило агентство Bloomberg. Цены на энергоресурсы резко упали после того, как президент США Дональд Трамп ввел в начале апреля масштабные пошлины против многих стран.

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Из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину западные страны ввели порог на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Чтобы экспортировать нефть по более высокой цене, российские власти организовали так называемый теневой флот, состоящий в основном из старых танкеров с некачественной страховкой, принадлежащих малоизвестным компаниям из юрисдикций, недосягаемых для западных стран, объяснил Bloomberg.

После пошлин Трампа цена барреля нефти Urals упала ниже 60 долларов, а 9 апреля опускалась ниже 50 долларов. В первые три месяца этого года Россия перевозила на западных танкерах примерно 30 процентов сырой нефти. В апреле эта доля выросла до 43 процентов.

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 8 апреля на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме заявила, что пошлины Трампа могут негативно повлиять на российскую экономику. По ее словам, снижение мировой торговли может привести к снижению спроса на российские энергоресурсы.

Трамп ввел импортные пошлины против 185 стран и территорий 2 апреля, России в этом перечне не оказалось. 10 апреля президент США приостановил введение пошлин против 75 торговых партнеров, при этом еще раз повысил тарифы для Китая. Теперь США взимает 125-процентную пошлину на товары из Китая.