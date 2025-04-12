Российский суд не стал арестовывать обвиняемых в содержании девятерых человек в рабстве

Суд в Кемеровской области назначил запрет определенных действий троим обвиняемым по делу о содержании в рабстве девятерых человек, сообщили ТАСС в региональном Следственном комитете. Вчера СК рассказал о задержании троих жителей Новокузнецка по подозрению в использовании рабского труда девятерых человек в течение 13 лет. Ведомство сообщало, что суд будет решать вопрос об аресте обвиняемых.

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Официальный представитель МВД Ирина Волк 11 апреля в своем телеграм-канале объявила, что силовики задержали троих жителей Новокузнецка, которых подозревают в использовании рабского труда девятерых человек. По данным РБК, возраст задержанных — от 24 до 48 лет.

Региональный Следственный комитет сообщил, что трое жителей Новокузнецка заставляли своих узников сортировать мусор, а за отказ — применяли физическую силу. Против них завели уголовное дело по двум статьям: незаконное лишение свободы и использование рабского труда. Минимальный срок лишения свободы по этим статьям — три года, максимальный за использование рабского труда — десять лет.

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«Предварительно установлено, что в период с 2012 по 2025 год злоумышленники незаконно удерживали не менее девяти человек. Мужчины и женщины использовались в качестве работников по сбору металла на городских свалках», — сообщила Волк.

В полиции рассказали, что одна из женщин сумела сбежать и рассказать обо всем знакомым. После этого сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии нашли восемь человек в возрасте от 33 до 49 лет в запертом помещении на цокольном этаже гаражного бокса.