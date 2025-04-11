Девятерых человек 13 лет держали в рабстве в Кузбассе

В городе Новокузнецк Кемеровской области полиция освободила восьмерых человек, которых 13 лет держали в рабстве. Еще одной женщине удалось сбежать самостоятельно, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» полицейские установили, что пропавший без вести в январе этого года 47-летний местный житель находится в одном из строений в городе Новокузнецке.

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Когда силовики проникли в запертое помещение, расположенное на цокольном этаже гаражного бокса, они обнаружили там восьмерых человек в возрасте от 33 до 49 лет, двое из которых разыскивались по заявлениям родственников как пропавшие без вести.

«Предварительно установлено, что в период с 2012 по 2025 год злоумышленники незаконно удерживали не менее девяти человек. Мужчины и женщины использовались в качестве работников по сбору металла на городских свалках. Одной из женщин удалось убежать и рассказать обо всем знакомым», — пишет Волк.

Она также сообщила, что по подозрению в организации незаконного удержания людей задержаны трое местных жителей. Как добавляет издание РБК, задержанным от 24 до 48 лет.Их имена не раскрываются.

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Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы и использовании рабского труда (ч 2 ст. 127 УК). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее фермера из Якутии обвинили в использовании рабского труда. Силовикам на данный момент известно как минимум о двух мужчинах, которых удерживали в хозяйстве по разведению крупного рогатого скота в Нюрбинском районе. О том, что люди фактически находятся в рабстве рассказал один из работников, которому удалось сбежать.