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Общество

В женских консультациях появится наглядная агитация против абортов

2 минуты чтения 15:15

В Татарстане, Московской и Вологодской областях в женских консультациях по инициативе православных активистов появятся инсталляции в виде женской руки, держащей эмбрион. Предполагается, что они помогут отговорить женщин, желающих сделать аборт. Об этом пишет издание «Верстка».

По его данным, акция получила название «Твой малыш». Инсталляции стоимостью три с половиной тысячи рублей каждая предполагается устанавливать на рабочих столах врачей и в кабинетах доабортного консультирования.

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Авторы инициативы убеждены, что созерцание муляжа 10-12 недельного эмбриона в ладони поможет женщинам «осознать ценность зарождающейся человеческой жизни». Активисты уже объявили сбор средств на закупку и установку инсталляций.

При этом в Вологодской области ее решили дополнить вязаной шапочкой на голове эмбриона. Теперь там ищут волонтеров, готовых связать две тысячи шапочек диаметром семь сантиметров.

Тем пациенткам, кто все же не откажется от намерения сделать аборт, муляжи эмбрионов будут отдавать с собой. По словам православных активистов из татарстанской АНО «Умиление», семь из десяти женщин, взявших пластмассовый эмбрион домой, якобы отказываются от аборта и решают рожать.

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В начале февраля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намерен установить полный запрет на проведение абортов в этом регионе. Спустя несколько недель сразу несколько вологодских изданий сообщили, что несмотря на то, что запрет еще не введен, все частные и государственные клиники в Вологодской области отказывают женщинам в проведении процедур по прерыванию беременности.

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