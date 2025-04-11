Госдума предложила внедрить функцию отказа от поездок с таксистами-иностранцами

Вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил внедрить в приложения по заказу такси функцию, которая позволила бы пассажирам отказаться от поездки, если ее будет выполнять водитель-иностранец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Даванкова министру транспорта Роману Старовойту.

В письме Даванков утверждает, что в последнее время иностранцы в России стали совершать больше правонарушений, в том числе во время работы в такси. «Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет вице-спикер.

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По его мнению, функция отказа от поездки с иностранным водителем «обеспечит пассажирам дополнительную безопасность» и позволит им контролировать выбор таксиста. Это, в свою очередь, должно привести к уменьшению числа происшествий.

Кроме того, Даванков считает, что такие меры поддержат россиян, работающих в такси, поскольку пассажиры будут отдавать им предпочтение.

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При этом осенью прошлого года демограф Константин Сердюков из Дальневосточного отделения РАН подсчитал, что иностранцы совершают меньше преступлений в России, нежели граждане страны.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг и Центробанк обсуждают идею ограничения срока действия банковских карт для иностранцев. Отмечалось, что иностранцев стали больше привлекать к схемам с участием дропперов — людей, чьи карты используются мошенниками, чтобы вывести похищенные средства.