Иностранцам в России могут ограничить срок банковских карт

Росфинмониторинг и Центральный банк обсуждают введение ограничений на период действия банковских карт для иностранных граждан. Об этом пишет РБК.

С подобной идеей в качестве меры борьбы с дропами выступил Росфинмониторинг. По словам замглавы федеральной службы Германа Негляда, сейчас в России к схемам с участием дропперов все чаще привлекают иностранцев.

Мой первый парень погиб на войне Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить Общество 8 минут чтения

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется мошенниками для вывода украденных средств. После поступления денег на так называемые дропперские карты злоумышленники быстро выводят похищенные средства дальше по цепочке, что усложняет их поиск или делает его и вовсе невозможным. Дропом можно стать по собственному желанию, продав данные карты, либо по незнанию под давлением мошенников.

По словам специалиста по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрия Дудкова, с начала 2024 года проявилась тенденция массовой регистрации дропперских карт на граждан стран СНГ, приезжающих в Россию. Ведущий эксперт отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александр Самсонов утверждает, что использование карт иностранцев в дропперских целях составляет около 25% от общего числа дропперских карт.

Я уехала из России в Сербию Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности Общество 7 минут чтения

По данным Центрального банка, ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч иностранцев и россиян. Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева считает, что иностранцы являются легкой мишенью для таких схем, потому что не знают все местные законы и не могут оценить юридические риски.

Гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров, в свою очередь, подчеркнул, что предлагаемые ограничения в качестве меры борьбы с дропами могут негативно повлиять на добросовестных трудовых мигрантов. Он считает, что срок действия карты было бы логичнее привязать к периоду легального пребывания иностранца в России.