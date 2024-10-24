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Общество

Мигранты совершают преступления реже россиян

18:58 24.10.2024

За последние 10 лет иностранцы, приехавшие в Россию, совершили на 20% меньше преступлений, чем граждане страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Если быть точным» со ссылкой на исследование демографа Константина Сердюкова из Дальневосточного отделения РАН.

Как утверждает Сердюков, в последнее десятилетие мигранты совершили от 1,7% до 2,1% от всех зарегистрированных преступлений и от 3,3% до 3,9% от преступлений, которые были раскрыты.

«Мы предполагаем, что в России местные жители главным образом отождествляют мигрантов-иностранцев с выходцами из неславянских стран ближнего зарубежья вне зависимости от их фактического гражданства», — пишет исследователь. Он отметил, что с 2018 до 2020 год доля преступлений, совершенных иностранцами, в России уменьшалась.

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В своей статье Сердюков использовал формулу расчета коэффициента преступности, показатели которого зависят от числа зарегистрированных преступлений за некий промежуток времени в соотношении с численностью населения в определенном регионе. Так, в 2019-2023 годах иностранцы совершили 1050 преступлений на 100 тысяч человек, в то время как россияне — 1314 преступлений. Следовательно, в этот период мигранты совершали преступления на 20% реже.

Сердюков также отмечает, что чаще всего иностранцы совершали преступления в Москве, Московской области и Петербурге. Это он объяснил тем, что в эти регионы приезжает больше всего мигрантов. При этом более трети преступлений были совершены против собственности. У россиян этот показатель оказался еще выше — 41%.

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В то же время иностранцы совершают меньше преступлений насильственного характера — 9,5% от общего числа. При этом граждане России в 15,1% случаев совершают преступления против жизни и здоровья. Кроме того, граждане России на 3,4 процентных пункта чаще нарушают ПДД.

В октябре этого года внефракционный депутат Евгений Марченко внес в Госдуму на рассмотрение законопроект, в котором предложил считать гражданство другой страны отягчающим обстоятельством при совершении преступления. 

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