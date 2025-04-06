Российского фермера обвинили в использовании рабского труда

Фермера из Якутии обвинили в использовании рабского труда, сообщает местное медиа SakhaDay со ссылкой на слова одного из бывших работников и приютившей его женщины. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

Силовики отмечают, что на данный момент им известно о как минимум двух мужчинах, которые незаконно удерживались в хозяйстве по разведению крупного рогатого скота в Нюрбинском районе Якутии. SakhaDay отмечает, что об условиях содержания и работы полиции рассказал один из работников после того, как ему удалось сбежать.

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Журналисты утверждают, что 21-летний Нюргун Ф. обратился за помощью к местной жительнице утром 4 апреля. Он успел рассказать ей о том, что устроился на работу к местному фермеру, который уже на второй неделе сотрудничества начал бить сотрудника дубинкой. Нюргун также сообщил о своем коллеге, которого владелец хозяйства заставил работать в наручниках.

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Пресс-служба СК сообщает, что расследует возможное нарушение права на труд, свободу, честь и достоинство личности в адрес двоих человек, уголовное дело возбуждено по статье об использовании рабского труда (ч.2 ст. 127.2 УК). Силовики отмечают, что один из попавших в рабство «вёл хозяйственные работы по содержанию крупного рогатого скота, при этом фактически был лишен возможности свободного передвижения». Данные силовиков о возрасте работников не совпадают со сведениями SakhaDay — возраст мужчин 30 лет и 51 год.

«Новая газета Европа» со ссылкой на телеграм-канал 112 сообщает, что работники жили в помещении для скота, фермер заковал их в цепи, чтобы предотвратить возможный побег. 112 утверждает, что полиция уже провела проверку помещений фермы. СК начал проверку и возбудил уголовное дело 6 апреля, лишь через два дня после побега одного из работников.