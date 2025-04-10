Приемную мать обвинили в обмене ребенка на обезьяну

70-летней женщине из города Уинфилд в американском штате Миссури предъявили обвинения в жестком обращении с приемными детьми, сообщает Associated Press со ссылкой на комментарии представителей правоохранительных органов и пресс-релиз местной прокуратуры.

Среди прочих эпизодов женщина подозревается в обмене приемной дочери на обезьяну в штате Техас. Основное расследование ведется по заявлению другого ребенка, обвинившего усыновителя в избиении веслом, обувью и элементом деревянной отделки. Прокурор округа заявил, что подозреваемая была приемной матерью для примерно 200 детей.

«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью» Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир» Общество 4 минуты чтения

Журналисты отмечают, что девочка уже жаловалась на поведение приемной матери, но ранее ей никто не поверил. Прокурор округа рассказал, что за 15 лет на горячую линию поступило около 250 звонков с жалобами на происходящее в доме женщины, но среди них не было сообщений о преступлениях. При этом он отметил, что пострадавшая от насилия девочка продолжала жить с приемной матерью даже после того, как социальные службы штата подтвердили факт жестокого обращения с ней.

Данию подозревают в геноциде Власти страны насильно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали Мир 10 минут чтения

Правоохранители расследуют также обвинение в обмене еще одного подростка на обезьяну в другом штате. По данным Associated Press, в феврале помощнику шерифа сообщили о том, что девочка систематически пропускает занятия в школе и рассказали о слухе, что ее обменяли на экзотическое животное. В ходе проверки выяснилось, что девочка действительно жила в доме у другой женщины в Техасе, которая была знакома с подозреваемой. Прокурор рассказал, что свидетели на месте рассказали о просьбе отвезти ребенка в Техас и вернуться назад с обезьяной.

Сама девочка не жаловалась на жестокое обращение или сексуализированное насилие, однако место ее проживания признали не соответствующим санитарным стандартам, а надзор за ней был недостаточным — хозяйка дома могла уезжать на несколько дней и оставлять ребенка ухаживать за животными. Жительница Техаса сказала, что не хочет больше заботиться о девочке, но приемная мать не собирается предпринимать действий, чтобы ее вернуть.

«На первый взгляд кажется, что где-то произошел системный сбой, и мы изучаем это, чтобы понять, так ли это, как это можно исправить», — заявил прокурор округа Майк Вуд.