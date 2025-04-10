Колумбийские банды подозревают в расчленении ученого по ошибке

Прокуратура Рима расследует убийство итальянского ученого Алессандро Коатти, проводившего исследование в Южной Америке, сообщает The Guardian со ссылкой на информацию местных СМИ и слова экспертов. По одной из версий его убили и расчленили члены одной из враждующих колумбийских банд.

Алессандро Коатти был итальянским ученым и сотрудником лондонского Королевского биологического общества, последние месяцы он проводил исследования в Южной Америке. 3 апреля Коатти вышел из хостела в колумбийском городе Санта-Марта и пропал, позже его останки нашли в чемодане на окраине города.

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Эксперт по криминалистике рассказал журналистам из Колумбии, что по почерку убийство можно приписать двум местным конкурирующим группировкам «Клан дель Гольфо» и «Автооборона Конкистадоров де ла Сьерра». Местный эксперт по правам человека объяснила, что такие жесткие расправы используются в качестве предупреждающих сообщений, а также для запугивания и закрепления за собой определенной территории.

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Коатти путешествовал по Колумбии в одиночку, до этого он посетил Перу, Боливию и Эквадор, а к Пасхе уже планировал быть в Италии. The Guardian отмечает, что Коатти не имел никаких связей с представителями организованных преступных группировок.

Журналисты сообщают, что прокуроры из Рима скоро начнут сотрудничать со своими колумбийскими коллегами, а Италия направит группу следователей в Санта-Марту для выяснения всех обстоятельств преступления. Мэр города, как ранее сообщали СМИ, объявил о том, что власти заплатят 9 тысяч фунтов за информацию об убийцах ученого.