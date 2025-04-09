Подросток зарезал 9-летнего мальчика в Подмосковье

В Дмитровском районе Московской области 14-летний подросток зарезал 9-летнего мальчика, сообщает прокуратура Подмосковья.

По версии областного Следственного комитета, между подростком и мальчиком начался конфликт, в ходе которого подросток ударил школьника ножом. Ранение оказалось смертельным, медикам не удалось спасти ребенка.

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Прокуратура сообщила, что нападение произошло у входа в общежитие в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовский в Дмитровском районе Подмосковья. На карте «Яндекса» видно, что в этом месте находится общежитие №91.

Следственный комитет возбудил дело по статье 105 Уголовного кодекса (убийство). Согласно статье 20 УК, убийство является одним из преступлений, за которое уголовная ответственность наступает с 14 лет. Несовершеннолетним, которые совершили особо тяжкое преступление до 16 лет, не может быть назначено более 10 лет воспитательной колонии.

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По информации связанного с силовиками телеграм-канала Mash, убитого ребенка звали Диарбек, его тело на детской площадке обнаружили прохожие. Они остановили проезжавшую мимо скорую, однако медики смогли лишь констатировать смерть третьеклассника.

В ноябре прошлого года подмосковный Следственный комитет сообщил о задержании 15-летнего подростка из Сергиева Посада, которого подозревают в жестоком убийстве собственной матери. По данным силовиков, подросток несколько раз ударил свою мать топором по голове. Телеграм-канал Mash без указания источников утверждал, что школьник совершил убийство из-за запрета на компьютерные игры.

Обновлено в 17:07. Прокуратура уточнила возраст убитого школьника. Изначально сообщалось, что погибшему 10 лет.