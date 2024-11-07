Подросток зарубил мать из-за запрета на компьютерные игры

В Сергиевом Посаде Московской области силовики задержали 15-летнего подростка, чье имя не называется, которого подозревают в жестоком убийстве собственной матери. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

«По данным следствия, утром 6 ноября 2024 года несовершеннолетний,находясь в спальне в частном доме, расположенном в деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского городского округа, нанес топором множество ударов в область головы своей матери. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных повреждений», — говорится в нем.

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В ведомстве также сообщили, что, совершив убийство, подросток сам явился в полицию и признался в содеянном. «В настоящее время с ним работают следователи, получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к совершенному преступлению, устанавливаются все обстоятельства и мотив», — добавили в СК.

В свою очередь, телеграм-канал Mash без указания источников утверждает, что мотивом для убийства матери собственным сыном стал запрет играть в компьютерные игры. По данным канала, незадолго до убийства мать подростка отругала его за прогулы в школе и отобрала у него телефон и планшет. Обидевшись, школьник дождался пока мать ляжет спать, а затем напал на нее с топором.

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В конце октября в американском Вашингтоне задержали 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве пяти членов своей семьи — родителей, двух братьев и шестилетней сестры. Выжить удалось 11-летней сестре подозреваемого, которая притворилась мертвой, а затем сбежала из дома к соседям. Позже она рассказала, что ее брат попал в «большие неприятности» из-за нескольких проваленных тестов в школе.