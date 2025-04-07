Эксперты назвали самые сложные слова для участников «Тотального диктанта»

Россияне сделали больше всего ошибок во время «Тотального диктанта» в словах «корреспондент» и «профессор». Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена федерального филологического совета акции Марину Шпильман.

«[Участники] помнят, что где-то две буквы пишется, но где именно… В слове “корреспондент” было очень много ошибок, очень много написаний — и “пресспондент” и “кресспондент” и много других вариантов», — рассказала Шпильман.

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Среди других ошибок, которые она сочла забавными, оказались «шеренка позвонков» вместо «шеренги по звонку» и «ковш эскалатора» вместо «ковша экскаватора».

Как отмечает РБК, в прошлом году больше всего ошибок было в глагольных окончаниях и написании «не» с причастиями, а в 2023 году самыми сложными для написания стали слова «сызмальства» и «кардинально». Как рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, в этом году в акции приняли более 1,3 миллиона человек.

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Ранее стало известно, что в университете морского и речного флота имени Макарова в Петербурге диктант начался с минуты молчания в память о рэпере Паше Технике, который умер три дня назад в больнице Таиланда от легочной инфекции. При этом, по данным местного издания «Ротонда», это вызвало «негатив в патриотических кругах».

Так, свое недовольство высказали бывший главред телеканала 78 Александр Анучкин и депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич, который признался, что не знал ничего об артисте до того, как в СМИ появились сообщения о его госпитализации, коме и смерти. Другие опрошенные «Ротондой» депутаты также ничего не слышали о рэпере.