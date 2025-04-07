EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Петербурге возмутились минутой молчания в честь Паши Техника на «Тотальном диктанте»

2 минуты чтения 16:34

В университете морского и речного флота имени Макарова в Петербурге «Тотальный диктант» начали с минуты молчания по рэперу Паше Технику. Почтить его память решил рэпер Федя Букер, который читал там текст диктанта, пишет местное издание «Ротонда», отмечая, что эта инициатива «вызвала негатив в патриотических кругах». 

Так, бывший главред телеканала 78 Александр Анучкин поинтересовался, начинал ли кто-то диктант с минуты молчания по погибшим детям из Донецкой области. В ответ на это, как пишет издание, музыкант Аким Апачев напомнил, что рэпер «гонял гуманитарку в Херсон». 

Минутой молчания в честь Паши Техника также возмутился депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич. «Хочу понять, кто нашел такого «лектора», неизвестного никому рэпера, увлекающегося теми же материями, что и Паша Техник. Фактор вопиющий, а никто не может объяснить, что это за федеральный оргкомитет «Тотального диктанта» и кто за него отвечает», — сказал он. 

Расследование всей жизни
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
Криминал12 минут чтения

Малькевич посетовал, что ему текст диктанта никто читать не предлагал, и задался вопросом, много ли было среди чтецов участников войны в Украине. Теперь депутат, по данным «Ротонды», намерен выяснить, кто составлял список чтецов, а также был ли у «Тотального диктанта» оргкомитет в Петербурге. 

«После того, как мы выявим тех, кто занимается у нас пропагандой для молодежи разного рода запрещенки, добьемся, чтобы эти люди больше никакого отношения к образовательно-просветительской деятельности не имели», — заявил Малькевич. 

Я поставила черный протез глаза
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
Общество11 минут чтения

При этом в разговоре с изданием депутат признался, что ничего не знал про Пашу Техника до его комы и смерти. Малькевич добавил, что считает рэпера примером того, что может произойти с людьми, которые злоупотребляют запрещенными веществами. Другие опрошенные «Ротондой» депутаты также ранее ничего не знали о рэпере.  

«Паша Техник — это, возможно, я. Я Паша и я закончил технологический институт. Коннотация должна быть такая — человек с профессией. Саша электрик, Паша техник, Вася сантехник, а не какой-то там наркоман умерший», — прокомментировал глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

В конце марта Пашу Техника госпитализировали в больницу в Таиланде, где у него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Также сообщалось о 100% поражении легких. 4 апреля он пережил клиническую смерть, а позже умер. Причиной смерти врачи назвали легочную инфекцию. Тело рэпера, как сообщается, привезут в Москву для прощания и погребения. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01
Расследование всей жизни
Криминал
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
17:00 6 апреля
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Общество
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Она попала в неравный брак, ее называли «блудницей», но она пожертвовала всем ради счастья
00:01 6 апреля
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Общество
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир»
17:00 5 апреля
Самая счастливая страна в мире
Мир
Самая счастливая страна в мире
Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий
00:01 5 апреля
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
Мир
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот как это было
16:51 4 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования