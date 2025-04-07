В Петербурге возмутились минутой молчания в честь Паши Техника на «Тотальном диктанте»

В университете морского и речного флота имени Макарова в Петербурге «Тотальный диктант» начали с минуты молчания по рэперу Паше Технику. Почтить его память решил рэпер Федя Букер, который читал там текст диктанта, пишет местное издание «Ротонда», отмечая, что эта инициатива «вызвала негатив в патриотических кругах».

Так, бывший главред телеканала 78 Александр Анучкин поинтересовался, начинал ли кто-то диктант с минуты молчания по погибшим детям из Донецкой области. В ответ на это, как пишет издание, музыкант Аким Апачев напомнил, что рэпер «гонял гуманитарку в Херсон».

Минутой молчания в честь Паши Техника также возмутился депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич. «Хочу понять, кто нашел такого «лектора», неизвестного никому рэпера, увлекающегося теми же материями, что и Паша Техник. Фактор вопиющий, а никто не может объяснить, что это за федеральный оргкомитет «Тотального диктанта» и кто за него отвечает», — сказал он.

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Малькевич посетовал, что ему текст диктанта никто читать не предлагал, и задался вопросом, много ли было среди чтецов участников войны в Украине. Теперь депутат, по данным «Ротонды», намерен выяснить, кто составлял список чтецов, а также был ли у «Тотального диктанта» оргкомитет в Петербурге.

«После того, как мы выявим тех, кто занимается у нас пропагандой для молодежи разного рода запрещенки, добьемся, чтобы эти люди больше никакого отношения к образовательно-просветительской деятельности не имели», — заявил Малькевич.

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При этом в разговоре с изданием депутат признался, что ничего не знал про Пашу Техника до его комы и смерти. Малькевич добавил, что считает рэпера примером того, что может произойти с людьми, которые злоупотребляют запрещенными веществами. Другие опрошенные «Ротондой» депутаты также ранее ничего не знали о рэпере.

«Паша Техник — это, возможно, я. Я Паша и я закончил технологический институт. Коннотация должна быть такая — человек с профессией. Саша электрик, Паша техник, Вася сантехник, а не какой-то там наркоман умерший», — прокомментировал глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

В конце марта Пашу Техника госпитализировали в больницу в Таиланде, где у него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Также сообщалось о 100% поражении легких. 4 апреля он пережил клиническую смерть, а позже умер. Причиной смерти врачи назвали легочную инфекцию. Тело рэпера, как сообщается, привезут в Москву для прощания и погребения.

