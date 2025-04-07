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Криминал

В Красноярском крае несовершеннолетних девушек похищали ради занятий проституцией

2 минуты чтения 11:14

В Красноярском крае задержали членов организованной преступной группы и ее лидера, которые похищали несовершеннолетних девушек и заставляли их заниматься проституцией. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Там уточнили, что возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края. Их подозревают в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1 и 2 ст. 210 УК). 

По версии следствия, ОПГ была создана 36-летним жителем Красноярского края, чье имя не называется, в 2018 году. Основным видом преступной деятельности этого сообщества стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. 

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ОПГ действовала не только в Красноярском крае, но в Новосибирской области. Как сообщается, всего в банду входило 40 человек, а сама группировка отличалась высокой степенью организованности. Так, лидер ОПГ создал структуру, состоящую из подразделений, в которую входили охранники, включая группу быстрого реагирования, операторы, водители, главный бухгалтер и кадровый сотрудник. Для организации занятий проституцией преступники брали в аренду сауны, массажные салоны, а также квартиры и апартаменты на территории Красноярского края и Новосибирской области.

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«Участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно», — сообщили в СК.

Всего жертвами ОПГ стали более 20 женщин. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным членам преступного сообщества, добавили в ведомстве.

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