Mellstroy перечислил миллионы рублей на лечение Паши Техника

Треш-стример Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) перечислил пять миллионов рублей на лечение рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев). Об этом заявила бывшая жена артиста Ева Карицкая.

Вечером 31 марта Карицкая записала видеообращение в своем телеграм-канале, в котором поблагодарила Mellstroy за пожертвование. По ее словам, блогер сам связался с ней и предложил свою помощь.

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1 апреля РБК со ссылкой на Генконсульство таиландского Пхукета сообщил, что рэпер все еще находится в тяжелом состоянии в местной больнице. Издание пишет, что медики скрывают диагноз Техника из-за врачебной тайны. Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии поддерживают связь с представителями россиянина.

Телеграм-канал «Проект Выжившие» опубликовал фотографии артиста на больничной койке и сообщил, что в настоящее время Технику требуются лекарства, которых нет в Таиланде. По данным телеграм-канала, рэпера также необходимо перевести в современный госпиталь.

Карицкая утверждает, что больница, в которой сейчас находится артист, запрашивает «бешеные суммы» на лечение. «Шансы на жизнь есть, если будет хорошее лечение и врачи в том числе», — написала она в своем телеграм-канале.

Друзья рэпера хотели перевезти его в Россию, но его состояние не позволило это сделать. 31 марта, судя по сообщениям в группе поддержки Техника, в Таиланд отправился анестезиолог-реаниматолог из НИИ Склифосовского. Там же отмечалось, что у рэпера пневмония, которая поразила почти 100% легких. Близкие Техника предполагают, что его могли лечить «не теми антибиотиками».

В конце прошлой недели стало известно, что Техника экстренно госпитализировали в одну из больниц Таиланда. Его, как сообщалось, ввели в искусственную кому, а также подключили к аппарату ИВЛ.

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Что именно стало причиной госпитализации пока не известно, однако, по одной из версий, которую опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал Mash, рэпера могли отравить. Знакомая артиста рассказала, что неизвестный мужчина угостил Техника какими-то таблетками, а затем улетел из Таиланда. При этом, по данным телеграм-канала, друзья рэпера три дня пытались «прокапать его дома» и только после этого вызвали скорую.

В то же время телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на Карицкую писал, что менеджер Техника пытался скрыть информацию о состоянии артиста. Она также опубликовала скриншот переписки, в которой тот сообщает, что Техник «выпил сироп или что-то там» и теперь лежит под капельницей.